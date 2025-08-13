Prefeitura de Piracicaba inicia reforma no Teatro Dr. Losso Netto

A Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e de Cultura, iniciou as obras de reforma do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, um dos principais equipamentos culturais da cidade. O investimento é de R$ 344.628,00 e o prazo previsto para conclusão é de 150 dias.
As intervenções incluem melhorias internas e externas. Na cozinha administrativa e no refeitório, haverá troca de revestimentos e atualização completa das instalações hidráulicas e elétricas. Os oito camarins e banheiros receberão novos pisos e revestimentos, pintura, portas e ferragens, louças, metais sanitários e bancadas. O hall da sala da Cedan (Companhia Estável de Dança) também passará por melhorias estruturais, como troca de piso e forro.
No espaço externo, o projeto contempla a reforma da arquibancada do teatro de arena, com instalação de guarda-corpo, construção de escadas, fechamento de gradis e adequações em estruturas metálicas. Serão realizadas ainda impermeabilizações e pinturas para preservar a durabilidade das intervenções.
A primeira etapa, já em andamento, prevê a demolição do chafariz localizado na área externa, que dará lugar a uma floreira e a letreiros, além do fechamento do acesso ao teatro pela rua Santa Cruz. De acordo com a Secretaria de Obras, responsável pela fiscalização, o fechamento do portão, somado ao aterramento da escada, ajudará a reduzir o acúmulo de água no local, minimizando impactos de enchentes e aumentando a segurança e funcionalidade do espaço.
“As obras são fundamentais para garantir que o Teatro Dr. Losso Netto continue oferecendo condições adequadas tanto para o público quanto para os artistas. Estamos preservando a história do espaço e, ao mesmo tempo, preparando-o para receber a programação cultural com mais conforto e segurança”, afirma o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame. Durante todo o período de execução, o funcionamento do hall, da Sala 1 e da Sala 2 será mantido, garantindo a continuidade da programação cultural.
Inaugurado em 19 de agosto de 1978, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto foi projetado pelos arquitetos Antonio Sergio Bergamim, Arnaldo Martino, José Guilherme Savoy de Castro, Luiz Sisberg e Silvio Oppenheim. Inicialmente chamado Teatro Municipal de Piracicaba, passou a levar o nome do jornalista Fortunato Losso Netto em abril de 1993. Com capacidade para 687 lugares na Sala 1, o espaço recebe apresentações de teatro, dança, música, exposições e intervenções artísticas, sendo referência na cena cultural do município e da região.