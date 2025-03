IHGP disponibiliza documentos digitalizados de graça

Segundo o presidente do IHGP, o acesso físico aos documentos está cada vez mais difícil, principalmente por causa da ação do tempo. Por isso, a digitalização é uma forma de evitar com que a história se perca e mais: possibilitar o acesso em qualquer parte do mundo. “Isso porque o material se torna depreciado fisicamente com o passar do tempo. Com o acesso à distância, em formato digital, as pessoas podem folhear livros, jornais, ver filmes e músicas, compartilhadas com qualquer um, em qualquer lugar do planeta e o melhor, em alta resolução e gratuitamente”, completou.

A digitalização começou na gestão do então presidente Victor Vencovsky. Uma série de ações, como a digitalização de jornais antigos, livros de registros, como o dos sepultamentos do Cemitério da Saudade e a abertura da conta na plataforma de fotos Flickr aconteceu. “Isso se chama democratização ao acesso da informação. Tudo em prol da manutenção e propagação da memória local”, disse Rontani.

Os itens históricos podem ser encontrados também no canal do IHGP no YouTube, pela plataforma Issuu, onde livros e jornais antigos são publicados, nos perfis no Instagram e Facebook e, também na revista anual do IHGP, que traz artigos históricos. O IHP também publica semanalmente no Jornal de Piracicaba uma coluna sobre a história de Piracicaba. “Isso se chama democratização ao acesso da informação. Tudo em prol da manutenção e propagação da memória local”.