IHGP celebra 58 anos com posse de novos membros e homenagens

A solenidade contará com a palestra do professor Odair Moral, que abordará o tema “Educação: excesso de futuro e a ausência de presente”, discutindo questões atuais como a "adultização" das crianças na internet e os impactos dessas práticas na formação das novas gerações.

O Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba (IHGP), fundado em 1º de agosto de 1967, promove neste ano sua Sessão Magna em comemoração aos 58 anos de existência e aos 258 anos de fundação de Piracicaba. O evento acontece na terça-feira (26), às 19h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal, com organização do vereador Pedro Kawai.

Durante a Sessão Magna, haverá a posse de novos membros do IHGP, incluindo a engenheira agrônoma, vereadora e secretária do Meio Ambiente Nancy Ferruzi Thame, e o ex-prefeito Luciano Almeida. O evento também será marcado pela entrega da Medalha Prudente de Moraes, uma das mais altas comendas da cidade, concedida exclusivamente pelo IHGP desde 1974 a personalidades que se destacam por suas contribuições culturais, acadêmicas ou econômicas à comunidade piracicabana. Entre os homenageados anteriores estão Ernest Mali, Arquimedes Dutra, políticos, prefeitos e historiadores locais.

Neste ano, a Medalha Prudente de Moraes será entregue ao historiador João Umberto Nassif, reconhecido por seu trabalho na história oral de Piracicaba, suas publicações, como A História Oral em Piracicaba, e a trilogia Paulistenses, que resgata memórias e biografias do bairro da Paulista, surgido a partir da estação de trem da Fepasa. A homenagem reforça a importância de valorizar a memória cultural da cidade e de reconhecer profissionais dedicados à preservação da história local.

O IHGP mantém um papel central na preservação e divulgação da história, geografia e cultura de Piracicaba, com um acervo que inclui jornais desde 1880, fotografias, mapas, livros e documentos diversos. Além disso, a entidade promove exposições, lançamentos de livros, visitas escolares e a digitalização de seu acervo, garantindo que o conhecimento histórico esteja cada vez mais acessível à população.