Câncer raro por uso de silicone acende alerta no Brasil; veja

O primeiro caso de um tipo de câncer de mama raríssimo associado a implantes de silicone foi registrado. O diagnóstico, um carcinoma espinocelular, foi notificado por uma equipe médica do Hospital de Amor, em Barretos (SP), e publicado no periódico científico Annals of Surgical Oncology, no último dia 23 de julho.
A paciente, uma mulher de 38 anos que tinha próteses de silicone há quase duas décadas, procurou atendimento médico após sentir dores e notar um aumento de volume em uma das mamas. Exames revelaram acúmulo de líquido ao redor do implante e alterações na cápsula que o envolve. Uma biópsia confirmou a presença do carcinoma.
Apesar da retirada da prótese e da mastectomia, a doença se mostrou extremamente agressiva, retornando rapidamente. A paciente faleceu dez meses após o diagnóstico.
Desde a sua primeira descrição em 1992, apenas 20 casos desse tipo de câncer foram diagnosticados em todo o mundo. O estudo brasileiro, além de registrar o caso nacional, propõe uma nova forma de padronizar o estadiamento e o tratamento da doença.
Segundo o mastologista Idam de Oliveira Junior, um dos coordenadores do estudo, a raridade não diminui a importância de um diagnóstico precoce. "Estamos diante de uma doença de comportamento agressivo. O diagnóstico precoce permite um tratamento mais eficiente com maior sobrevida para a paciente", afirma.
“Devido ao número limitado de ocorrências, os fatores de risco para o desenvolvimento deste tipo de tumor altamente agressivo, com prognóstico desfavorável, são desconhecidos”, completou, em nota oficial.
Os fatores de risco para o desenvolvimento desse tumor ainda são desconhecidos, mas a inflamação crônica na cápsula do implante é uma hipótese. A ocorrência, embora rara, serve de alerta, especialmente porque o número de mulheres com implantes de silicone por longos períodos tem aumentado. Especialistas recomendam que qualquer alteração nos implantes seja investigada imediatamente.