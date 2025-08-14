Câncer raro por uso de silicone acende alerta no Brasil; veja

O primeiro caso de um tipo de câncer de mama raríssimo associado a implantes de silicone foi registrado. O diagnóstico, um carcinoma espinocelular, foi notificado por uma equipe médica do Hospital de Amor, em Barretos (SP), e publicado no periódico científico Annals of Surgical Oncology, no último dia 23 de julho.

A paciente, uma mulher de 38 anos que tinha próteses de silicone há quase duas décadas, procurou atendimento médico após sentir dores e notar um aumento de volume em uma das mamas. Exames revelaram acúmulo de líquido ao redor do implante e alterações na cápsula que o envolve. Uma biópsia confirmou a presença do carcinoma.