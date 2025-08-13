Sanduíches de linguiça e brócolis matam 2 e hospitalizam 14; veja

Um surto de botulismo na cidade de Diamante, região da Calábria, deixou duas pessoas mortas e 14 hospitalizadas após consumirem sanduíches com linguiça e nabo vendidos em um food truck local. O caso chamou atenção das autoridades de saúde, que já iniciaram investigação para identificar a origem da contaminação.
As vítimas fatais foram Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45. Entre os internados estão dois adolescentes. Todos apresentaram sintomas graves de intoxicação alimentar entre 24 e 48 horas após ingerirem os panini.
As autoridades italianas investigam nove pessoas, incluindo Giuseppe Santonocito, de 33 anos, proprietário do food truck, três funcionários da empresa que produziu os alimentos e cinco médicos que atenderam os pacientes. Estes últimos são acusados de não terem diagnosticado o botulismo a tempo, o que pode ter contribuído para a gravidade dos casos.
A irmã de Luigi di Sarno relatou ao The Telegraph que ele foi liberado do hospital ainda com sintomas, vindo a falecer posteriormente.
Entendendo o botulismo
O botulismo é uma intoxicação grave provocada por uma toxina que pode causar paralisia muscular, dificuldades respiratórias e até a morte. A doença está frequentemente associada a alimentos enlatados, conservados ou fermentados, sendo necessária atenção especial no armazenamento de produtos caseiros ou vendidos em estabelecimentos informais.
Medidas de contenção
Em resposta ao surto, autoridades italianas ordenaram o recolhimento nacional de todos os pães industrializados usados nos sanduíches. O food truck foi apreendido, e os alimentos vendidos estão sendo analisados em laboratório para identificar a origem exata da contaminação.
Giuseppe Santonocito afirmou estar “psicologicamente devastado” e explicou que as folhas de nabo eram armazenadas em azeite de oliva, em recipientes de vidro. Segundo seu advogado, Francesco Liserre, ele acredita que a contaminação já estava presente nos produtos adquiridos, destacando sua reputação de nove anos no setor alimentício.
Este é o segundo surto fatal de botulismo na Itália em poucos dias. No final de julho, uma mulher de 38 anos morreu após consumir guacamole contaminado em um festival na Sardenha, onde outras sete pessoas também adoeceram. O episódio evidencia a necessidade de fiscalização rigorosa e protocolos de segurança alimentar em eventos e estabelecimentos.