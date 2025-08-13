Sanduíches de linguiça e brócolis matam 2 e hospitalizam 14; veja

As vítimas fatais foram Luigi di Sarno, de 52 anos, e Tamara D’Acunto, de 45. Entre os internados estão dois adolescentes. Todos apresentaram sintomas graves de intoxicação alimentar entre 24 e 48 horas após ingerirem os panini.

Um surto de botulismo na cidade de Diamante, região da Calábria, deixou duas pessoas mortas e 14 hospitalizadas após consumirem sanduíches com linguiça e nabo vendidos em um food truck local. O caso chamou atenção das autoridades de saúde, que já iniciaram investigação para identificar a origem da contaminação.

As autoridades italianas investigam nove pessoas, incluindo Giuseppe Santonocito, de 33 anos, proprietário do food truck, três funcionários da empresa que produziu os alimentos e cinco médicos que atenderam os pacientes. Estes últimos são acusados de não terem diagnosticado o botulismo a tempo, o que pode ter contribuído para a gravidade dos casos.

A irmã de Luigi di Sarno relatou ao The Telegraph que ele foi liberado do hospital ainda com sintomas, vindo a falecer posteriormente.

Entendendo o botulismo

O botulismo é uma intoxicação grave provocada por uma toxina que pode causar paralisia muscular, dificuldades respiratórias e até a morte. A doença está frequentemente associada a alimentos enlatados, conservados ou fermentados, sendo necessária atenção especial no armazenamento de produtos caseiros ou vendidos em estabelecimentos informais.

Medidas de contenção