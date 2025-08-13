CNH gratuita: benefício entra em vigor; saiba como obter

Entrou em vigor na última terça-feira (12) a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e cria a CNH Social, um programa que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita para pessoas de baixa renda. A iniciativa, sancionada pelo governo federal, utilizará recursos arrecadados com multas de trânsito para custear todo o processo de formação de novos condutores.

O programa, que visa aumentar a autonomia e o acesso ao mercado de trabalho, em especial para mulheres em situação de vulnerabilidade, cobre todas as etapas para a obtenção da primeira CNH nas categorias A (moto) ou B (carro), incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de prova e a emissão do documento.

