14 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CNH DE GRAÇA!

CNH gratuita: benefício entra em vigor; saiba como obter

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Para participar, é necessário acompanhar os editais e calendários divulgados pelos Detrans de cada estado
Para participar, é necessário acompanhar os editais e calendários divulgados pelos Detrans de cada estado

Entrou em vigor na última terça-feira (12) a lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e cria a CNH Social, um programa que oferece a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma gratuita para pessoas de baixa renda. A iniciativa, sancionada pelo governo federal, utilizará recursos arrecadados com multas de trânsito para custear todo o processo de formação de novos condutores.

VEJA MAIS:

O programa, que visa aumentar a autonomia e o acesso ao mercado de trabalho, em especial para mulheres em situação de vulnerabilidade, cobre todas as etapas para a obtenção da primeira CNH nas categorias A (moto) ou B (carro), incluindo exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas, taxas de prova e a emissão do documento.

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Saiba quem pode ter o direito da CNH gratuita

  • Ter 18 anos ou mais.
  • Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).
  • Ter renda familiar mensal de até meio salário mínimo (R$ 706) por pessoa.

A CNH obtida por meio do programa terá a mesma validade da habilitação tradicional, permitindo, inclusive, que o motorista atue profissionalmente, desde que atenda a todos os requisitos legais.

Os interessados em se candidatar à CNH Social devem buscar informações nos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) de seus respectivos estados, pois os procedimentos de cadastro podem variar.

A medida busca reduzir a diferença no número de motoristas habilitados entre homens e mulheres. Segundo dados do Registro Nacional de Condutores Habilitados, o país contava, no mês passado, com cerca de 55 milhões de homens com CNH, em comparação com 31 milhões de mulheres.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários