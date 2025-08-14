14 de agosto de 2025
OPORTUNIDADE

Piracicaba oferece mais de 260 vagas em cursos de qualificação

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Capacitações são gratuitas, presenciais ou online, com início entre agosto e setembro.
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, está com inscrições abertas para mais de 260 vagas gratuitas em cursos de diversas áreas. As formações incluem opções presenciais e online, com início previsto entre agosto e setembro de 2025, em parceria com instituições como Senac, Sest/Senat e Acipi.

VEJA MAIS:

Os cursos contemplam segmentos como transporte de passageiros, assistência administrativa, logística, massagem e qualificação de garçons. Cada capacitação possui requisitos específicos de idade, escolaridade e, em alguns casos, habilitação. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3403-1170 e (19) 3437-2225 (WhatsApp).

Abaixo, segue a lista com os cursos gratuitos que estão com inscrições abertas.

Massagem Relaxante

Aulas no Senac (R. Santa Cruz, 1.148), de quinta-feira à tarde. Início em agosto. Residir em Piracicaba, ter acima de 18 anos e Ensino Médio completo. Inscrições prorrogadas até o dia 14/08. Link de inscrição.

Quick Massage

Aulas no Senac (R. Santa Cruz, 1.148), sábado de manhã. Início em agosto. Residir em Piracicaba, ter acima de 18 anos e Ensino Médio completo. Inscrições prorrogadas até o dia 14/08. Link de inscrição.

Assistente Administrativo

Aulas no Sest/Senat (R. Rossini Pinto, 200 – Jardim Panorama), de segunda a sexta-feira, à noite. Início em agosto/2025. Ter entre 16 e 24 anos. Inscrição até 17/08. Link de inscrição.

Logística

Aulas no Sest/Senat (R. Rossini Pinto, 200 – Jardim Panorama), de segunda a sexta-feira, turma à tarde ou à noite. Início em agosto/2025. Ter acima de 18 anos. Inscrição até o dia 17/08. Link de inscrição.

Operador de Empilhadeira

Aulas no Sest/Senat, de segunda a sexta-feira, turma à tarde ou à noite. Início em agosto/2025. Ter acima de 18 anos e CNH.
Inscrição até o dia 17/08. Link de inscrição.

Qualificação de Garçons

Aulas na Acipi, no período da noite (18h às 22h). Inscrições até 18/08/25. Link de inscrição.

Capacitação para Motorista – Curso de Transporte de Passageiros

Aulas no Sest/Senat, de segunda a sexta-feira, período integral. Início em setembro/2025. Ter acima de 21 anos e CNH categoria D. Inscrições prorrogadas até o dia 10/09. Link de inscrição.

