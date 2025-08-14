Piracicaba oferece mais de 260 vagas em cursos de qualificação

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, está com inscrições abertas para mais de 260 vagas gratuitas em cursos de diversas áreas. As formações incluem opções presenciais e online, com início previsto entre agosto e setembro de 2025, em parceria com instituições como Senac, Sest/Senat e Acipi.

Os cursos contemplam segmentos como transporte de passageiros, assistência administrativa, logística, massagem e qualificação de garçons. Cada capacitação possui requisitos específicos de idade, escolaridade e, em alguns casos, habilitação. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (19) 3403-1170 e (19) 3437-2225 (WhatsApp).