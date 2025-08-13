Prefeitura abre edital para o 'Sabores da Rua'; como participar

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, abriu edital para selecionar comerciantes de alimentos e bebidas que desejam participar do evento "Sabores na Rua". O evento acontecerá no dia 29 de agosto, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233.

As inscrições estão abertas até as 14h do dia 19 de agosto. Os interessados devem preencher o formulário e enviar a documentação completa, conforme especificado no edital publicado no Diário Oficial na última quarta-feira (12). O edital pode ser acessado no site da prefeitura. Após a aprovação, os participantes selecionados serão notificados para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.