EM PIRACICABA

Prefeitura abre edital para o 'Sabores da Rua'; como participar

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Foto: Divulgação
A seleção priorizará comerciantes estabelecidos em Piracicaba e com autorização da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda
A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, abriu edital para selecionar comerciantes de alimentos e bebidas que desejam participar do evento "Sabores na Rua". O evento acontecerá no dia 29 de agosto, das 10h às 15h, na rampa do Centro Cívico, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2233.

As inscrições estão abertas até as 14h do dia 19 de agosto. Os interessados devem preencher o formulário e enviar a documentação completa, conforme especificado no edital publicado no Diário Oficial na última quarta-feira (12). O edital pode ser acessado no site da prefeitura. Após a aprovação, os participantes selecionados serão notificados para efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

A seleção priorizará comerciantes estabelecidos em Piracicaba e com autorização da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. Entre os critérios de avaliação estão a documentação, o estado de conservação dos equipamentos, a adequação de preços e a variedade do cardápio, que inclui lanches, pastéis, yakisoba, sorvetes, churros, milho cozido, doces artesanais, sucos e outros produtos regionais.

O objetivo da seleção é garantir uma oferta diversificada de produtos, evitando repetições. Em caso de empate, a ordem de inscrição e o estado de conservação do equipamento serão os critérios de desempate.

O evento "Sabores na Rua" faz parte das comemorações do 258º aniversário de Piracicaba. A programação completa de aniversário está disponível no site da prefeitura.

