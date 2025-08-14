Seleção do Tiro de Guerra começa na próxima segunda-feira (18)

A Seleção Geral para definir os jovens que integrarão o Tiro de Guerra em 2026 acontece de 18 a 27 de agosto, na sede localizada na Rua Anhanguera, 362, Bairro Morumbi. A convocação é destinada aos 700 jovens previamente selecionados, que devem comparecer munidos de documento de identidade ou CNH (física ou digital).

O atendimento será realizado em dois turnos: das 7h às 11h30 e das 13h às 17h. Durante a etapa, os convocados participarão de uma entrevista e receberão declaração para justificar eventual ausência no trabalho. Os jovens selecionados para o serviço militar em 2026 terão instruções de segunda a sábado, das 6h às 8h. Para consultar a data e o horário de comparecimento, é necessário acessar o site oficial do alistamento.