SERVIÇO MILITAR

Seleção do Tiro de Guerra começa na próxima segunda-feira (18)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
No Tiro de Guerra, o serviço dura cerca de 9 meses, com só 2 horas por dia, de segunda a sábado.
No Tiro de Guerra, o serviço dura cerca de 9 meses, com só 2 horas por dia, de segunda a sábado.

A Seleção Geral para definir os jovens que integrarão o Tiro de Guerra em 2026 acontece de 18 a 27 de agosto, na sede localizada na Rua Anhanguera, 362, Bairro Morumbi. A convocação é destinada aos 700 jovens previamente selecionados, que devem comparecer munidos de documento de identidade ou CNH (física ou digital).

VEJA MAIS:

O atendimento será realizado em dois turnos: das 7h às 11h30 e das 13h às 17h. Durante a etapa, os convocados participarão de uma entrevista e receberão declaração para justificar eventual ausência no trabalho. Os jovens selecionados para o serviço militar em 2026 terão instruções de segunda a sábado, das 6h às 8h. Para consultar a data e o horário de comparecimento, é necessário acessar o site oficial do alistamento.

A ausência na Seleção Geral implica débito com o serviço militar e acarreta consequências como impossibilidade de assumir cargo público, colar grau em instituição de ensino superior, obter passaporte ou registrar emprego com carteira assinada, entre outras restrições previstas em lei.

Mais informações e esclarecimento de dúvidas podem ser obtidos pelo telefone do Tiro de Guerra: (19) 3426-6337.

