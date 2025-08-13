14 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

Homem é encontrado morto em quarto de hotel em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
O SAMU e a GCM atenderam a ocorrência no centro de Piracicaba.
 O centro de Piracicaba foi palco de um caso misterioso na tarde desta quarta-feira (12). Um homem de 40 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel na movimentada rua XV de Novembro, surpreendendo hóspedes e funcionários do local.

Segundo informações da Guarda Civil, a equipe do SAMU foi acionada para atender uma ocorrência de emergência no endereço. Ao chegarem, os socorristas precisaram arrombar a porta do quarto, já que a vítima não respondia aos chamados. Dentro, encontraram o homem já sem vida, deitado, sem sinais aparentes de violência, mas em circunstâncias que levantam suspeitas.

A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, enquanto o corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita na Unidade de Polícia Judiciária (UPJ).

A Polícia Civil investiga o caso.

