Homem é encontrado morto em quarto de hotel em Piracicaba

O centro de Piracicaba foi palco de um caso misterioso na tarde desta quarta-feira (12). Um homem de 40 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel na movimentada rua XV de Novembro, surpreendendo hóspedes e funcionários do local.

Segundo informações da Guarda Civil, a equipe do SAMU foi acionada para atender uma ocorrência de emergência no endereço. Ao chegarem, os socorristas precisaram arrombar a porta do quarto, já que a vítima não respondia aos chamados. Dentro, encontraram o homem já sem vida, deitado, sem sinais aparentes de violência, mas em circunstâncias que levantam suspeitas.