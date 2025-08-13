Homem é encontrado morto em quarto de hotel em Piracicaba

O centro de Piracicaba foi palco de um caso misterioso na tarde desta quarta-feira (12). Um homem de 40 anos foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel na movimentada rua XV de Novembro, surpreendendo hóspedes e funcionários do local.
Segundo informações da Guarda Civil, a equipe do SAMU foi acionada para atender uma ocorrência de emergência no endereço. Ao chegarem, os socorristas precisaram arrombar a porta do quarto, já que a vítima não respondia aos chamados. Dentro, encontraram o homem já sem vida, deitado, sem sinais aparentes de violência, mas em circunstâncias que levantam suspeitas.
A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia, enquanto o corpo foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames que devem apontar a causa da morte.
O caso foi registrado como morte suspeita na Unidade de Polícia Judiciária (UPJ).
A Polícia Civil investiga o caso.