Helinho oferecerá imóvel para que Estado mantenha serviços do IML

O prefeito Helinho Zanatta convocou reunião para esta quinta-feira, 14/08, para apresentar ao Governo do Estado, prédios públicos que podem ser cedidos pela Administração para garantir que todos os serviços do IML (Instituto Médico Legal) permaneçam no município. Em comunicado neste mês, a Secretaria de Segurança Pública do Estado anunciou que os exames clínicos continuarão sendo realizados em Piracicaba, mas as necropsias passarão a ser feitas em Americana até que o imóvel atual, que fica na avenida Marechal Castelo Branco, Jardim Primavera, seja reformado pelo Estado.

“Vamos unir forças e oferecer ao Estado espaços que tenham condições adequadas para que as necropsias continuem acontecendo aqui em nosso município. Com isso, iremos evitar que moradores de cidades como, Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, que precisam reconhecer corpos de seus entes queridos, se desloquem até Americana, ainda mais em um momento de dor. Temos bons espaços a oferecer e o faremos”, ressalta o prefeito Helinho Zanatta.

Além de representantes do IML, participarão da reunião, ainda, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, o deputado Alex Madureira, que tem dialogado com o Estado para essa permanência, e do vereador Wagnão Oliveira.