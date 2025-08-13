Helinho oferecerá imóvel para que Estado mantenha serviços do IML

O prefeito Helinho Zanatta convocou reunião para esta quinta-feira, 14/08, para apresentar ao Governo do Estado, prédios públicos que podem ser cedidos pela Administração para garantir que todos os serviços do IML (Instituto Médico Legal) permaneçam no município. Em comunicado neste mês, a Secretaria de Segurança Pública do Estado anunciou que os exames clínicos continuarão sendo realizados em Piracicaba, mas as necropsias passarão a ser feitas em Americana até que o imóvel atual, que fica na avenida Marechal Castelo Branco, Jardim Primavera, seja reformado pelo Estado.
“Vamos unir forças e oferecer ao Estado espaços que tenham condições adequadas para que as necropsias continuem acontecendo aqui em nosso município. Com isso, iremos evitar que moradores de cidades como, Águas de São Pedro, São Pedro, Santa Maria da Serra, que precisam reconhecer corpos de seus entes queridos, se desloquem até Americana, ainda mais em um momento de dor. Temos bons espaços a oferecer e o faremos”, ressalta o prefeito Helinho Zanatta.
Além de representantes do IML, participarão da reunião, ainda, o vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sergio Pacheco, o deputado Alex Madureira, que tem dialogado com o Estado para essa permanência, e do vereador Wagnão Oliveira.
O deputado estadual Alex Madureira tem feito contato com o Estado para resolver o mais rápido possível a situação. “Estou em contato com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, com o delegado-geral, Artur Dian, e com os representantes do Instituto de Criminalística do IML para que se antecipe as reformas e adequações do prédio do IML em Piracicaba, visando melhorar as condições de trabalho para os funcionários e o atendimento à população. O projeto de reforma já está em fase de licitação e também estou trabalhando para que a Regional do IML do Instituto de Criminalística volte para Piracicaba”, afirmou o deputado.
ALEX MADUREIRA MOSTRA PREOCUPAÇÃO
"É com preocupação que acompanho a situação do IML de Piracicaba, especialmente a suspensão das necropsias e a transferência para Americana. Sei o quanto isso impacta diretamente as famílias em um momento de dor e fragilidade. Como relator do orçamento, inclui recursos para o IML neste ano, justamente para que possamos avançar nas melhorias necessárias. É importante ressaltar que, ao contrário do ano passado, a decisão atual vem do Ministério Público do Trabalho, o que demonstra a gravidade e a urgência da situação. Minha preocupação não se limita à questão política ou orçamentária, ela se estende aos funcionários do IML, que merecem condições dignas de trabalho, e à população de Piracicaba, que não pode ser penalizada com a falta de estrutura. Seguimos trabalhando para reverter essa situação. Piracicaba precisa ter autonomia em seu IML, com uma estrutura adequada e que atenda às necessidades de nossa gente", disse o deputado estadual do PL.