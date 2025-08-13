Santana vacina contra febre amarela a partir desta quarta (13)

A intensificação da vacinação contra a febre amarela começou em julho. Atualmente, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Atenção Básica do município, UBSs e USFs (exceto UBS Paulista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, além do horário estendido – das 17h às 20h - na UBS Centro (avenida França, 227, Jardim Europa). Entre 26 de julho e 11 de agosto, foram imunizadas em todas as unidades de saúde, 874 pessoas.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, começa a vacinação de casa em casa nesta quarta-feira (13) em Santana. É a segunda região da Zona Rural atendida pela vacinação no modelo chamado de busca ativa, quando os profissionais da saúde percorrem as regiões em busca de pessoas que ainda não foram imunizadas. Em Artemis, a outra região atendida, foram imunizadas 334 pessoas entre 26 de julho e 11 de agosto.

A ação é importante, uma vez que já ocorrem confirmações de casos da febre amarela em cidades vizinhas a Piracicaba, como São Pedro e Itirapina. O vice-prefeito e secretário de Saúde, dr. Sergio Pacheco, destaca que a vacinação é a principal ferramenta de prevenção e controle da febre amarela. “Desde 2019, o Estado ampliou a abrangência da vacinação. Hoje, a vacina está disponível nas unidades de saúde e, além disso, na Zona Rural estamos fazendo a busca ativa, para garantir a imunização de um maior número de pessoas”.

Para ser vacinada, a pessoa deve apresentar um documento de identificação com foto que tenha o número do CPF ou cartão SUS e a caderneta de vacinação (caso possua). Carina Baron, gerente da Cevisa (Centro de Vigilância em Saúde), lembra que a população da Zona Rural recebe especial atenção das equipes da Secretaria. “Entre as ações estão a vacinação extramuros, a busca ativa e vacinação de indivíduos não vacinados”, enfatizou.

A gerente reforça a importância de todas as pessoas se vacinarem, não somente quem vai viajar, contudo, as pessoas que vão se deslocar para áreas de mata, beira de rios, pesqueiros, fazer turismo ecológico, localidades de circulação viral conhecida – em humanos ou em macacos – devem redobrar a atenção e verificar suas carteiras de vacinação antes da viagem. “Se não houver registro da vacina de febre amarela, precisam se vacinar com dez dias de antecedência da viagem para melhor proteção”, afirmou.

IMUNIZAÇÃO