Mais de 2 toneladas de frios vencidos são flagradas em depósito

Uma cena revoltante foi flagrada pela Polícia Civil em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba nesta terça-feira (12). Mais de 2 toneladas de frios e embutidos vencidos foram apreendidas dentro de um depósito sujo e sem qualquer higiene no jardim Gustavo Peccinini.
O local, segundo a investigação, era um verdadeiro “quartel-general” do crime alimentar. Lá, frios estragados e impróprios para consumo tinham as datas de validade trocadas para voltar ao mercado como se estivessem fresquinhos. O destino dessas bombas para a saúde seriam supermercados e atacadistas de toda a região.
Durante a operação conjunta da DISE e da DIG de Americana, os policiais encontraram pilhas de produtos cheirando mal, embalagens mofadas e até lotes já separados para receber novas etiquetas adulteradas.
A Vigilância Sanitária confirmou que a mercadoria representava risco grave à saúde e determinou que tudo fosse destruído.
O dono do depósito, um homem de 35 anos, foi preso em flagrante. Ele é apontado como o chefe do esquema criminoso que colocava comida estragada na mesa de famílias sem que elas sequer desconfiassem. As marcas dos produtos também foram vítimas, já que tinham suas datas originais apagadas para esconder a fraude.