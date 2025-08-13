Mais de 2 toneladas de frios vencidos são flagradas em depósito

Uma cena revoltante foi flagrada pela Polícia Civil em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba nesta terça-feira (12). Mais de 2 toneladas de frios e embutidos vencidos foram apreendidas dentro de um depósito sujo e sem qualquer higiene no jardim Gustavo Peccinini.

VEJA MAIS

O local, segundo a investigação, era um verdadeiro “quartel-general” do crime alimentar. Lá, frios estragados e impróprios para consumo tinham as datas de validade trocadas para voltar ao mercado como se estivessem fresquinhos. O destino dessas bombas para a saúde seriam supermercados e atacadistas de toda a região.