UBS Centro mantém vacinação contra gripe e febre amarela à noite

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação para todas as doenças permanece disponível nas UBSs e USFs do município, das 8h às 15h, com exceção da UBS Paulista, sem necessidade de agendamento. Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento com foto, carteira de vacinação e Cartão Nacional do SUS. A lista completa com endereços e horários das salas de vacina está disponível no site da prefeitura.

Carina Baron, gerente da Cevisa (Centro de Vigilância em Saúde), destacou que a oferta de vacinação noturna pode ser ampliada novamente caso a demanda aumente. “Este tipo de situação é dinâmica. Fazemos o monitoramento diário desses indicadores e, se necessário, podemos convocar novamente as equipes para retomar a aplicação dos imunizantes em horário estendido”, afirmou.