Fraude Ultrafarma: MP diz que mãe de investigado virou bilionária

A idosa, identificada como Kimio Mizukami da Silva, é mãe do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, apontado como mentor de um esquema que, segundo o MP, arrecadou cerca de R$ 1 bilhão em propina desde 2021.

Uma professora aposentada da rede pública paulista, de 73 anos, teve um crescimento patrimonial considerado “incompatível” pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP): em dois anos, passou de R$ 411 mil para R$ 2 bilhões em bens declarados. A suspeita é de que o valor tenha origem em um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro ligado a créditos tributários de ICMS.

De acordo com as investigações, auditores fiscais da Secretaria da Fazenda de São Paulo atuavam para acelerar e aprovar ressarcimentos de créditos de ICMS a grandes empresas varejistas, incluindo Ultrafarma e Fast Shop.

O crédito tributário é um direito das empresas que pagam impostos a mais, mas seu ressarcimento costuma enfrentar um processo burocrático. O auditor, segundo o MP, não apenas recebia a documentação das empresas, mas também fazia os pedidos e, em seguida, os aprovava pessoalmente, sem revisão interna. Em alguns casos, os valores liberados eram superiores aos devidos e pagos em prazo reduzido.

A Smart Tax e a lavagem de dinheiro

A professora é sócia da Smart Tax, empresa de fachada criada para disfarçar o recebimento de propina. Artur teria ajudado a fundar o negócio, deixando formalmente a sociedade anos antes do início do esquema. A Smart Tax, que passou a oferecer serviços de auditoria tributária em 2021, não possuía funcionários e tinha como “sede” a própria casa do auditor em Ribeirão Pires. Segundo os promotores, Kimio não tinha formação nem experiência para atuar na área.