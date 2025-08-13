14 de agosto de 2025
SOZINHO NO MATO

Criança é encontrada nua e ferida em terreno de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi
Após providenciar as roupas para o menino encontrado, o homem compareceu na delegacia
Após providenciar as roupas para o menino encontrado, o homem compareceu na delegacia

  Um menino de apenas 6 anos foi encontrado sem roupas e machucado na tarde desta terça-feira (12), em um terreno no Parque dos Sábias em Piracicaba.

De acordo com as informações, a criança autista, foi encontrada por um prestador de serviço na rua Atobá. Além de estar sem roupas, o menino apresentava ferimentos e dificuldade na fala.

Após providenciar roupas, o homem comunicou o fato à polícia. Policiais Militares foram até a escola do Novo Horizonte, onde a diretora confirmou que o menino era aluno, mas não consegui contato com a mãe. Ela relatou outros registros de fuga da criança, do estabelecimento.

Diante dos fatos, o caso foi registrado como abandono de incapaz, e a autoridade policial determinou o exame de corpo delito. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.

