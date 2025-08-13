Criança é encontrada nua e ferida em terreno de Piracicaba

Um menino de apenas 6 anos foi encontrado sem roupas e machucado na tarde desta terça-feira (12), em um terreno no Parque dos Sábias em Piracicaba.
VEJA MAIS
- Homem rasga cunhado com faca durante briga familiar em Piracicaba
- "Camolei" é preso vendendo drogas pelo sistema delivery em Piracicaba
De acordo com as informações, a criança autista, foi encontrada por um prestador de serviço na rua Atobá. Além de estar sem roupas, o menino apresentava ferimentos e dificuldade na fala.
Após providenciar roupas, o homem comunicou o fato à polícia. Policiais Militares foram até a escola do Novo Horizonte, onde a diretora confirmou que o menino era aluno, mas não consegui contato com a mãe. Ela relatou outros registros de fuga da criança, do estabelecimento.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Diante dos fatos, o caso foi registrado como abandono de incapaz, e a autoridade policial determinou o exame de corpo delito. A criança foi acolhida pelo Conselho Tutelar.