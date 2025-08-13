Créditos do antigo cartão do ônibus valem até final de agosto

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que o prazo para substituição dos cartões vale-transporte e popular social da antiga operadora termina em 31 de agosto. A recarga, entretanto, só poderá ser realizada no novo cartão Pira Mobilidade.
Durante o período de transição, ao adquirir o novo cartão, os créditos remanescentes no cartão antigo serão transferidos automaticamente. Já os cartões de gratuidade para idosos e PCDs (Pessoas com Deficiência) serão trocados apenas nas datas de aniversário dos beneficiários, durante o recadastramento anual.
RECADASTRAMENTO
Com a conclusão da troca para o Pira Mobilidade, será possível saber o número exato de usuários do transporte público em Piracicaba — atualmente estimado em 100 mil. Desde a implantação do sistema de cartões, em 2004, nunca havia sido realizado um recadastramento como este.
SERVIÇO
A loja Pira Mobilidade no Terminal Central de Integração (TCI) está localizada na Praça Ennes Silveira Mello, 2.001.
• Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 7h às 19h; aos sábados, das 7h às 13h.
• Canais de contato: loja Pira Mobilidade, bilheteiras dos terminais, SAC 0800 121-8484 ou WhatsApp (19) 99635-6587.