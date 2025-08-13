Créditos do antigo cartão do ônibus valem até final de agosto

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informa que o prazo para substituição dos cartões vale-transporte e popular social da antiga operadora termina em 31 de agosto. A recarga, entretanto, só poderá ser realizada no novo cartão Pira Mobilidade.

Durante o período de transição, ao adquirir o novo cartão, os créditos remanescentes no cartão antigo serão transferidos automaticamente. Já os cartões de gratuidade para idosos e PCDs (Pessoas com Deficiência) serão trocados apenas nas datas de aniversário dos beneficiários, durante o recadastramento anual.

