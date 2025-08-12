INMET emite alerta para baixa umidade em Piracicaba

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para a baixa umidade do ar em Piracicaba e municípios vizinhos — válido até esta quarta-feira (13). A previsão indica que os níveis de umidade relativa podem ficar abaixo de 30%, número bem inferior aos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

O alerta abrange uma ampla região e inclui cidades como Limeira, Rio Claro, Capivari, Araras, Brotas, entre outras. Classificação do INMET para esses avisos distingue três níveis de severidade: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho).

Baixa umidade: por que isso acontece no inverno?