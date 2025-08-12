INMET emite alerta para baixa umidade em Piracicaba

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta amarelo de perigo potencial para a baixa umidade do ar em Piracicaba e municípios vizinhos — válido até esta quarta-feira (13). A previsão indica que os níveis de umidade relativa podem ficar abaixo de 30%, número bem inferior aos 60% considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
O alerta abrange uma ampla região e inclui cidades como Limeira, Rio Claro, Capivari, Araras, Brotas, entre outras. Classificação do INMET para esses avisos distingue três níveis de severidade: perigo potencial (amarelo), perigo (laranja) e grande perigo (vermelho).
Baixa umidade: por que isso acontece no inverno?
Durante o inverno, o ar frio retém menos umidade do que o ar quente — isso mesmo que a quantidade de vapor de água permaneça estável — o que resulta em uma queda na umidade relativa (UR). Além disso, a alta pressão do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS)acentua esse quadro, através da subsidência de ar seco e a inibição de sistemas frontais, contribuindo ainda mais para a estação seca nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil.
Quais os efeitos do tempo seco no corpo e no ambiente?
A baixa umidade do ar provoca diversos desconfortos e riscos à saúde:
* Ressecamento de mucosas (olhos, nariz, garganta), pele e aumento da possibilidade de sangramento nasal;
* Agravamento de doenças respiratórias, como rinite, sinusite e asma, além de facilitar a propagação de vírus;
* Aumento do risco de incêndios florestais, dado que vegetação seca favorece a rápida propagação de chamas.
Recomendações essenciais da Defesa Civil
Diante dos riscos, autoridades e especialistas indicam medidas práticas para minimizar impactos:
*Hidrar-se frequentemente, mesmo sem sensação de sede;
*Evitar atividades físicas e exposição ao sol entre 10h e 17h;
*Evitar banhos quentes e usar hidratantes após o banho para proteger a pele;
*Umidificar ambientes internos com umidificadores ou recursos improvisados (bacias ou panos úmidos);
*Evitar fumar ou aglomerar-se em locais fechados, e manter os espaços limpos para reduzir poeira, ácaros e fungos;
* Acionar Corpo de Bombeiros (193) ou Defesa Civil (199) em caso de focos de incêndio;