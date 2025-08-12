IML de Piracicaba: corpos vão ser enviados para Americana

O IML (Instituto Médico Legal) de Piracicaba deixará de realizar necrópsias por tempo indeterminado, devido à falta de estrutura do prédio localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, no Jardim Primavera. A informação foi confirmada pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), que esclareceu que os exames clínicos continuarão sendo feitos na cidade, mas os corpos passarão a ser encaminhados para o IML de Americana.

A decisão ocorre em meio a uma investigação conduzida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) que apontou graves irregularidades no local, como problemas na câmara fria, necessidade de controle de pragas e deficiências estruturais que só poderão ser resolvidas com uma reforma geral. No despacho mais recente, datado de 24 de julho, o MPT determinou que a unidade apresente, em dez dias úteis, um cronograma detalhado para a regularização das condições.

De acordo com informações apresentadas pela própria administração estadual ao MPT, parte de uma verba de R$ 1 milhão, destinada em 2019 para a reforma do prédio, foi usada apenas na elaboração do projeto técnico, e o restante acabou devolvido por perda de prazo. A reforma, até o momento, não tem data para começar.