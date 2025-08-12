IML de Piracicaba: corpos vão ser enviados para Americana

O IML (Instituto Médico Legal) de Piracicaba deixará de realizar necrópsias por tempo indeterminado, devido à falta de estrutura do prédio localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, no Jardim Primavera. A informação foi confirmada pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC), que esclareceu que os exames clínicos continuarão sendo feitos na cidade, mas os corpos passarão a ser encaminhados para o IML de Americana.
A decisão ocorre em meio a uma investigação conduzida pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) que apontou graves irregularidades no local, como problemas na câmara fria, necessidade de controle de pragas e deficiências estruturais que só poderão ser resolvidas com uma reforma geral. No despacho mais recente, datado de 24 de julho, o MPT determinou que a unidade apresente, em dez dias úteis, um cronograma detalhado para a regularização das condições.
De acordo com informações apresentadas pela própria administração estadual ao MPT, parte de uma verba de R$ 1 milhão, destinada em 2019 para a reforma do prédio, foi usada apenas na elaboração do projeto técnico, e o restante acabou devolvido por perda de prazo. A reforma, até o momento, não tem data para começar.
De acordo com uma fonte do JP, a diretoria técnica do IML emitiu despacho em 6 de agosto reconhecendo a gravidade das irregularidades, determinando a desocupação temporária do prédio, o retorno ao imóvel locado e a transferência das perícias necroscópicas para Americana. Informou ainda que, entre os serviços afetados, está a liberação de corpos para sepultamento em casos de morte violenta.
“Com a determinação de desocupação do prédio e transferência provisória das perícias necroscópicas para Americana, familiares de vítimas precisarão se deslocar mais de 40 km, enfrentando atrasos na liberação de corpos, aumento de custos com transporte e dificuldades logísticas em momentos de luto”, escreveu.
Veja a nota da SSP: “Os exames clínicos continuarão sendo realizados na própria unidade, enquanto as necropsias passarão a ser realizadas na unidade de Americana.”
Situação se repete
O fechamento do IML para necropsias não é inédito. Em janeiro de 2024, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que faria a transferência dos serviços para o IML de Americana, mas uma movimentação de forças políticas evita-ram. Agora, porém, como a reforma não ocorreu as necropsias serão transferidas.