Agenda cultural: o melhor da programação de aniversário da cidade

A vocalista da banda The Fishes, Giovanna Fisher, celebrou a participação no festival e aproveitou para convidar o público: “Vamos tocar na sexta-feira, às 19h, e a entrada é gratuita. Vai ser uma noite especial! Recentemente fizemos nosso primeiro show fora do Estado, no Capital Moto Week, em Brasília, e foi sensacional. Tocamos no palco Rock Saloon Royal Enfield para cerca de 500 pessoas, no mesmo dia em que o Capital Inicial se apresentou no palco principal, com cerca de 100 mil presentes no evento. Foi uma estreia incrível! Agora, queremos levar esse clima de rock e blues para a praça José Bonifácio e começar o fim de semana com muita energia.”

70º Salão de Belas Artes de Piracicaba

O tradicional Salão de Belas Artes de Piracicaba chega à sua 70ª edição e será aberto oficialmente nesta sexta-feira, 1º de agosto, às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central. A mostra, com entrada gratuita, reúne 187 obras selecionadas entre 639 trabalhos inscritos por 175 artistas de diversos estados do Brasil, evidenciando a diversidade e a potência da arte contemporânea nacional.