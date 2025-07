Festival Gastronômico de Piracicaba começa na semana que vem

O 7º Festival Gastronômico de Piracicaba – Comida de Rua contará com mais de 60 opções de pratos à disposição do público, nos dias 1, 2 e 3 de agosto, na praça José Bonifácio – região central da cidade. O evento celebra a diversidade gastronômica de Piracicaba, abrangendo preparações com massas, carnes variadas e frutos do mar e, também, baseadas nas culinárias argentina, asiática, italiana, entre outras. Também haverá cervejarias artesanais, drinks, vinhos, sorvetes e doces e atrações musicais.

Os selecionados na categoria alimentação foram: A Venda do Matuto, Avvi, Cantina Salvierta, Delicato Bistrô Alimentação, Empanadeira La Ninha, Estaiada Beira Rio, Kibe do Hassib, Maeh Gastronomia, Meat Steak House, Pintado do Mirante, Seu Arantes Botequim, Small Smash Burger, Smoker Barbecue, The Pizza Map, Umami Culinária Asiática e Vicolo Alto Bar & Cucina.

Já as cervejarias aptas à participação são: A Tutta Birra Cervejaria, Cervejaria Cevada Pura, Dama Bier, Em Nome do Malte, Green Fish Brewing Co., Komtainer Beer e Nhô Quim Cervejaria. Quanto à categoria drinks, estarão no evento Rox Cocktails & Wine, Sucupira e Vitz. As sorveterias serão Bona Bona Sorvetes Criativos e Stab, e os doces ficarão sob responsabilidade de Maria Gula Doces, Sucré La Vie e Zuleika’s.

O festival

Conforme o edital, os pratos comercializados no festival devem custar entre R$20 e R$50, e as cervejarias precisam oferecer copos com quantidade de 400 ml de cerveja para o evento, com valores dos copos entre R$15 e R$30. Entre as opções do cardápio estão panceta de rolo com pamonha grelhada, pintado na brasa, talharim com lagosta ao pesto de pistache, ravioli de cabotiã com gorgonzola, isca de jacaré, bolinho de bacalhau, kibe de coalhada seca, torresmo de rolo com batatas rústicas e salada, escondidinho de cabotiã com frutos do mar e creme brullé, bolinho de cupim com mussarela, gyozas, porção de quiabo empanado, nhoque artesanal ao molho cremoso de espinafre e parmesão, além de pizzas e hamburguers.