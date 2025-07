Capital Moto Week terá banda de Piracicaba; Conheça a The Fishes

Formada em setembro de 2021, a The Fishes surgiu de forma despretensiosa. Antes da banda, a vocalista Giovanna Fisher publicava vídeos cantando nas redes sociais, sempre escondendo o rosto por timidez. O cenário começou a mudar quando ela se reuniu com o amigo Renato Giacobbe (baixo), que sugeriu a formação de um grupo. Com a entrada de Felipe Chiarinelli (guitarra) e Matheus Rizatto (bateria), o quarteto fez seu primeiro show no aniversário de Giovanna — uma apresentação que logo rendeu convites para eventos em Piracicaba e outras cidades paulistas.

A banda piracicabana The Fishes estará presente no Capital Moto Week, maior festival de moto e rock da América Latina, que acontece entre os dias 24 de julho e 2 de agosto em Brasília. O grupo se apresenta no palco Rock Salon Royal Enfield no dia 26, às 22h, marcando sua primeira apresentação fora do estado de São Paulo.

Desde então, o grupo se consolidou com um repertório animado e cheio de clássicos do blues e do rock, incluindo nomes como Amy Winehouse, Janis Joplin, Johnny Cash, Ray Charles e Elvis Presley. Os shows são marcados pela forte interação com o público e pela energia contagiante.

A inscrição no Capital Moto Week foi uma iniciativa discreta de Giovanna, que não contou aos colegas que havia enviado um vídeo da banda para a curadoria do festival. A surpresa veio com a notícia da seleção: entre mais de 1.300 bandas inscritas, a The Fishes garantiu seu espaço no evento. “Estamos todos muito animados, é a primeira vez que vamos tocar fora do estado de São Paulo. Esperamos fazer um show incrível para o público”, comenta Giovanna.