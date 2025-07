Abertura do Salão de Belas Artes será no aniversário da cidade

Nesta edição, foram 187 obras selecionadas entre 639 trabalhos inscritos por 175 artistas de diversos estados do Brasil. A exposição revela a diversidade e potência da produção artística contemporânea, em diálogo com a história e identidade da cidade.

O tradicional Salão de Belas Artes de Piracicaba chega à sua 70ª edição reafirmando a importância da arte no cenário nacional. A abertura oficial acontece no dia 1º de agosto, às 19h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, localizada no Engenho Central. A visitação, com entrada gratuita, segue até 5 de outubro, de terça a domingo, das 9h às 17h.

Realizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural (Semac), o evento contempla premiações com aquisições de obras pela Prefeitura e pela Câmara Municipal, além da entrega de medalhas de ouro, prata e bronze, e menções honrosas aos artistas destacados.

O regulamento completo e a lista de artistas selecionados podem ser consultados no site da Pinacoteca e no Diário Oficial do Município. A mostra é um convite ao público para se encantar, refletir e se inspirar com o que há de mais expressivo nas artes visuais contemporâneas.

SERVIÇO

A exposição do 70º Salão de Belas Artes de Piracicaba poderá ser visitada gratuitamente de 01/08 a 05/10, sempre de terça a domingo, das 9h às 17h, na Pinacoteca Municipal Miguel Dutra, no Engenho Central (avenida Maurice Allain, 454). Mais informações e a lista completa dos artistas selecionados estão disponíveis no site oficial da Pinacoteca e no Diário Oficial do Município.