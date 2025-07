Desemprego tem queda no Brasil; carteira assinada bate recorde

A taxa de 5,8% representa uma queda expressiva de 1,2 ponto percentual (p.p.) em comparação com o trimestre encerrado em março, quando o índice era de 7%. No mesmo período de 2024, a taxa de desocupação foi de 6,9%.

O Brasil registrou a menor taxa de desemprego da série histórica iniciada em 2012, atingindo 5,8% no segundo trimestre de 2025. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta quinta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir deste mês, os números da pesquisa foram recalculados com base no Censo Demográfico de 2022.



O país contabiliza 6,3 milhões de pessoas sem emprego, uma redução de 17,4% (ou menos 1,3 milhão de pessoas) em relação ao trimestre anterior e um recuo de 15,4% (menos 1,1 milhão de pessoas) na comparação anual.

Já a população ocupada alcançou um novo recorde, estimada em 102,3 milhões de pessoas. Isso representa um aumento de 1,8% no trimestre (1,8 milhão de pessoas a mais) e de 2,4% no ano (mais 2,4 milhões). Com esse crescimento, 58,8% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil (14 anos ou mais) estão empregadas, o que o IBGE denomina nível de ocupação.

Destaques da pesquisa

Taxa de desocupação: 5,8%

População desocupada: 6,3 milhões de pessoas

População ocupada: 102,3 milhões

População fora da força de trabalho: 65,5 milhões

População desalentada: 2,8 milhões

Empregados com carteira assinada: 39 milhões

Empregados sem carteira assinada: 13,5 milhões

Trabalhadores por conta própria: 25,8 milhões

Trabalhadores informais: 38,7 milhões

Taxa de informalidade: 37,8%

Emprego com carteira assinada atinge novo recorde

O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado atingiu 39 milhões, o maior patamar da série histórica. Houve um crescimento de 0,9% no trimestre (acréscimo de 357 mil trabalhadores) e de 3,7% na comparação anual (1,4 milhão de pessoas a mais).