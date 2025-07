Lula sanciona lei que proíbe testes em animais para cosméticos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira (31) a lei que proíbe o uso de animais em testes de cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no Brasil. A medida, que tramitava no Congresso Nacional desde 2013 e foi aprovada pela Câmara dos Deputados no início de julho, foi publicada hoje no Diário Oficial da União (DOU).

A sanção da lei ocorreu nesta quarta-feira (30) em cerimônia no Palácio do Planalto, que contou com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Durante o evento, o presidente Lula enfatizou: “As criaturas que têm como habitat natural o planeta Terra não vão ser mais cobaias de experiências nesse país”.