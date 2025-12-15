O corpo de um homem foi encontrado pelos mergulhadores dos bombeiros, na tarde desta segunda-feira (15), no Rio Piracicaba, em um trecho que mobilizou equipes de resgate e causou apreensão na região. A localização ocorreu após horas de buscas intensas, realizadas tanto por terra quanto pela água.
Segundo informações os bombeiros foram acionados após relatos de que a vítima havia desaparecido no rio. O corpo foi visto boiando na correnteza.
Durante a operação, mergulhadores atuaram em pontos estratégicos até conseguirem localizar o corpo, que já estava submerso. Após o resgate, o local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia.
As circunstâncias da morte ainda serão investigadas, e o caso foi registrado para apuração das causas. A funerária levou o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML).