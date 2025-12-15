16 de dezembro de 2025
AFOGAMENTO

VÍDEO: Corpo é encontrado no Rio Piracicaba após horas de buscas

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
O Corpo de Bombeiros encontrou e resgatou o cadáver no rio.
 O corpo de um homem foi encontrado pelos mergulhadores dos bombeiros, na tarde desta segunda-feira (15), no Rio Piracicaba, em um trecho que mobilizou equipes de resgate e causou apreensão na região. A localização ocorreu após horas de buscas intensas, realizadas tanto por terra quanto pela água.

Segundo informações os bombeiros foram acionados após relatos de que a vítima havia desaparecido no rio. O corpo foi visto boiando na correnteza.

Durante a operação, mergulhadores atuaram em pontos estratégicos até conseguirem localizar o corpo, que já estava submerso. Após o resgate, o local foi isolado para o trabalho da Polícia Científica, responsável pela perícia.

As circunstâncias da morte ainda serão investigadas, e o caso foi registrado para apuração das causas. A funerária levou o cadáver para o Instituto Médico Legal (IML).

