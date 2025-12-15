O corpo de um homem foi encontrado pelos mergulhadores dos bombeiros, na tarde desta segunda-feira (15), no Rio Piracicaba, em um trecho que mobilizou equipes de resgate e causou apreensão na região. A localização ocorreu após horas de buscas intensas, realizadas tanto por terra quanto pela água.

Segundo informações os bombeiros foram acionados após relatos de que a vítima havia desaparecido no rio. O corpo foi visto boiando na correnteza.