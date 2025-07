1ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo oferece 670 vagas

A iniciativa vai além da simples oferta de vagas, buscando fomentar o empreendedorismo e a qualificação profissional. Os interessados poderão receber orientação sobre a formalização de Microempreendedor Individual (MEI), linhas de crédito do Banco do Povo, e dicas para a elaboração de currículos. Haverá também food trucks para o público.

Em uma parceria com a Drogal e Unimed, a Rota do Trabalho e Empreendedorismo também se preocupará com a saúde dos participantes, oferecendo serviços gratuitos de aferição de pressão, testes de glicemia e orientação nutricional.

José Luiz Ribeiro, secretário de Trabalho, Emprego e Renda, ressalta o objetivo do evento: “Atendendo a um pedido do prefeito Helinho Zanatta de ampliar as oportunidades para a população que busca emprego, a Rota do Trabalho e Empreendedorismo foi idealizada para ir além de um espaço de contratação. É um evento que incentiva o empreendedorismo, oferece orientações sobre crédito, qualificação profissional e ainda promove cuidados com a saúde. Nosso compromisso é gerar desenvolvimento e criar novas perspectivas para quem deseja construir um futuro melhor”.