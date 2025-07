Piracicaba e região abrem mais de 1 mil vagas de emprego; confira

Piracicaba e quatro cidades vizinhas disponibilizam, nesta segunda-feira (28). um total de 1050 vagas de emprego em diversos setores. As oportunidades abrangem as áreas de indústria, comércio e serviços, com posições para diferentes níveis de qualificação, além de vagas de estágio e exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Os interessados em se candidatar devem procurar os serviços de apoio ao trabalhador vinculados às prefeituras das respectivas cidades. As vagas são distribuídas por toda a região, oferecendo diversas opções para quem busca recolocação ou novas oportunidades no mercado de trabalho. A inclusão é um ponto forte, com postos dedicados a Pessoas com Deficiência.

Piracicaba