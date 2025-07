Cinema em Piracicaba apresenta novo filme de Pedro Pascal

A programação da semana traz a estreia do novo filme de Pedro Pascal, Amores Materialistas. Além disso, para os amantes do terror e comédia, temos O Ritual e A Morte do Unicórnio, com Jenna Ortega. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

VEJA MAIS:

AMORES MATERIALISTAS

Lucy (Dakota Johnson), uma casamenteira, se vê dividida entre um amor do passado (Chris Evans) e um novo romance com um milionário (Pedro Pascal). O triângulo amoroso desafia suas escolhas entre estabilidade e paixão.