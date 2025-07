Passeio Histórico no Parque do Engenho Central abre inscrições

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, promove no próximo sábado, 02/08, das 16h às 18h, mais uma edição do Passeio Histórico no Parque do Engenho Central. A atividade é gratuita e contará com 60 vagas. As inscrições devem ser feitas pelo site.

O passeio será conduzido por Pedro Maurano, coordenador do Engenho Central, e por Maurício Beraldo, historiador do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo. A caminhada tem início no portal do Parque do Engenho Central e percorre os principais espaços do complexo, apresentando ao público aspectos históricos e arquitetônicos dos antigos armazéns da Société de Sucreries Brésiliennes.