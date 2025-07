Prefeito Helinho Zanatta cria projeto Banco do Povo Piracicabano

O prefeito Helinho Zanatta deve encaminhar nos próximos dias, à Câmara Municipal, um Projeto de Lei que institui o Fundo Solidário do Município de Piracicaba – Banco do Povo Piracicabano. A proposta visa ampliar o acesso ao microcrédito e fortalecer o desenvolvimento econômico local, com atenção especial aos micro e pequenos empreendedores da cidade.

De acordo com a proposta, o Banco do Povo Piracicabano funcionará como um instrumento público de política de microcrédito, articulado com programas estaduais, nacionais e internacionais. O fundo poderá conceder empréstimos a pequenos produtores urbanos e rurais, prestadores de serviços, feirantes e micro e pequenas empresas, formais ou informais.