Prefeitura de Piracicaba amplia atendimentos aos moradores de rua

Com a previsão de uma frente fria a caminho, a Prefeitura de Piracicaba organizou uma força-tarefa para intensificar o atendimento à população em situação de rua. A ação é coordenada pela Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, com apoio do Fundo Social de Solidariedade, Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Consultório na Rua, da Secretaria de Saúde.

O objetivo é proteger essas pessoas durante os dias mais frios. As equipes do Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) realizam rondas até as 22h, oferecendo transporte e acolhimento. Em caso de recusa, cobertores são entregues para garantir conforto térmico. Após esse horário, casos emergenciais podem ser encaminhados à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153. A população também pode acionar o Seas pelos números (19) 99446-4389 e (19) 99446-5654.

Acolhimento oferece estrutura completa e apoio social