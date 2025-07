Veja como ajudar as bancas atingidas no incêndio do Mercadão

Tabacaria Packer e Libardi

Entenda a tragédia

Na madrugada de quarta-feira, 23 de julho de 2025, por volta das 2h, um incêndio de grandes proporções teve início em um dos boxes do Mercado Municipal de Piracicaba, no Centro da cidade. As chamas se espalharam rapidamente e destruíram 25% da estrutura. Apesar de ninguém ter se ferido, o impacto foi devastador para os comerciantes que dependem do espaço para garantir seu sustento.

Logo nas primeiras horas da manhã do mesmo dia, o local foi isolado, e equipes da Prefeitura, Defesa Civil, Guarda Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos estiveram no Mercadão para avaliar os danos e iniciar os procedimentos emergenciais. Tapumes metálicos foram instalados ao redor da área afetada, e a limpeza começou assim que o trabalho de rescaldo foi finalizado. A estrutura passou por análise técnica para verificar a estabilidade das paredes e a possibilidade de reconstrução.