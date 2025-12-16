17 de dezembro de 2025
JP1 - Sampi Piracicaba

JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
CRIME BÁRBARO

Homicídio: Filho encontrou coração do pai sob a cama

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia
O caso foi registrado e o assassino encaminhado para a delegacia.
O caso foi registrado e o assassino encaminhado para a delegacia.

 O crime bárbaro e cruel contra um homem de 46 anos, ganhou um detalhe ainda mais estarrecedor e difícil de assimilar. Durante os primeiros momentos após o assassinato brutal a facadas do seu pai por um jovem de 21 anos dentro da própria casa, o filho da vítima, de apenas 13 anos, fez uma descoberta que marcou para sempre a cena da tragédia: o coração do pai estava escondido embaixo da cama. O assassinato aconteceu neste domingo (14) em Itu, a 73 km de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo informações apuradas, o adolescente entrou no quarto ainda em estado de choque, tentando entender o que havia acontecido, quando percebeu algo estranho sob o móvel. Ao olhar mais de perto, encontrou o órgão do pai separado do corpo, resultado da violência extrema empregada no crime. A cena levou policiais e socorristas a classificarem o homicídio como um dos mais cruéis já registrados na cidade.

A casa, que deveria ser um local de segurança, se transformou em palco de horror. O homem foi morto com diversos golpes de faca pelo colega, indicando fúria e brutalidade incomuns.

A retirada do coração e o fato de ele ter sido deixado embaixo da cama reforçam a linha de investigação de que o assassino agiu com extrema frieza ou possível motivação ritualística, hipótese que não é descartada pela polícia.

O adolescente recebeu atendimento psicológico emergencial, diante do trauma causado pela descoberta. O autor foi preso pela polícia, que investiga o crime, ouvindo testemunhas e analisando provas coletadas no local.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários