O crime bárbaro e cruel contra um homem de 46 anos, ganhou um detalhe ainda mais estarrecedor e difícil de assimilar. Durante os primeiros momentos após o assassinato brutal a facadas do seu pai por um jovem de 21 anos dentro da própria casa, o filho da vítima, de apenas 13 anos, fez uma descoberta que marcou para sempre a cena da tragédia: o coração do pai estava escondido embaixo da cama. O assassinato aconteceu neste domingo (14) em Itu, a 73 km de Piracicaba.

Segundo informações apuradas, o adolescente entrou no quarto ainda em estado de choque, tentando entender o que havia acontecido, quando percebeu algo estranho sob o móvel. Ao olhar mais de perto, encontrou o órgão do pai separado do corpo, resultado da violência extrema empregada no crime. A cena levou policiais e socorristas a classificarem o homicídio como um dos mais cruéis já registrados na cidade.