A Polícia Militar foi acionada e flagrou um jovem armado com uma faca na rua e ameaçando quem passava, com moradores tentando contê-lo.

Um crime bárbaro e revoltante deixou populares em estado de choque na manhã deste domingo (14), em Itu, a 73 km de Piracicaba. Um homem de 49 anos foi assassinado de forma brutal dentro da própria casa, no bairro Jardim Novo Mundo, em um ataque que deixou marcas de extrema violência e crueldade.

Após uma rápida e tensa negociação, eles fizeram o suspeito a se render, apreendendo nove facas, celulares e cartões bancários. O rapaz, de 21 anos, foi detido ainda na rua.

Ao entrarem no imóvel ligado à ocorrência, os policiais se depararam com uma cena de horror: o morador estava caído, sem vida, com sinais claros de um ataque violento e prolongado. O momento mais chocante veio em seguida, quando o filho da vítima, de apenas 13 anos, encontrou parte do corpo do pai escondida sob a cama, evidenciando o grau de crueldade do crime.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itu e permaneceu preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o caso foi registrado como homicídio e roubo. A Polícia Civil investiga a motivação e trabalha para esclarecer todos os detalhes do assassinato que abalou a cidade e deixou moradores aterrorizados.