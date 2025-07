40ª Festa das Nações tem arrecadação de mais de R$ 2 milhões

Ontem, 30/07, a Fenapi (Associação Cultural Festa das Nações) divulgou os dados de arrecadação da 40ª Festa das Nações de Piracicaba, com resultado líquido de R$ 2.286.941,46, cerca de 8,19% a mais do que o ano anterior. A edição deste ano aconteceu entre os dias 14 e 18 de maio, no Engenho Central, e foi realizada pela Fenapi, promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade, com organização das secretarias de Cultura e Turismo, e apresentada pelo Ministério da Cultura e pela TOOLS Digital Services. Uma parte dos recursos utilizados para a montagem do evento é oriunda da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Governo Federal.

VEJA MAIS:

Com 80.196 visitantes, o público total cresceu 5,35% em relação à edição anterior, com destaque para o domingo, que teve um aumento expressivo de 20,15% no número de frequentadores. Toda a renda da Festa das Nações é revertida para as 23 instituições sociais que integram o evento.