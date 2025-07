Carros batem e menino de 11 anos se machuca em Piracicaba

Um menino de 11 anos ficou ferido após um acidente entre dois carros, na tarde desta terça-feira (30), no cruzamento da avenida Saldanha Marinho com a rua Bom Jesus, no bairro Alto, em Piracicaba.

A criança, que estava como passageiro de um GM Prisma, sofreu um traumatismo craniano leve e foi levada para a UPA do Piracicamirim para exames e cuidados médicos.