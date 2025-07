Foi ver o amigo e achou ele morto na residência em Piracicaba

A vítima, muito conhecida na rua, foi descoberta já sem vida por um amigo que foi até o local para chamá-lo no início da tarde desta quarta-feira (30).

A morte do homem de 56 anos, encontrado dentro de casa no bairro Mário Dedini, em Piracicaba, gerou comoção na vizinhança.

Segundo apurado, o amigo estranhou a falta de resposta e entrou na casa, onde se deparou com o corpo já rígido. Equipes do Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionadas, confirmaram o óbito e constataram que o homem já estava em estado de rigidez cadavérica, o que indica que ele poderia estar morto há mais de 8 horas.

Vizinhos relataram que haviam falado com ele ainda na noite anterior e que ele não havia demonstrado nenhum sinal de que algo estivesse errado. A movimentação na casa era comum, e ele morava sozinho.

A Polícia Militar preservou o local até a chegada da Polícia Científica e do carro do serviço funerário. A perícia foi feita no imóvel, e o corpo encaminhado para o IML, onde deve passar por exame necroscópico para apontar a causa da morte.