Camaro roubado é descoberto em estacionamento de Piracicaba

A polícia achou um carro roubado no Jardim Maracanã, em Piracicaba. Um Camaro amarelo, avaliado em mais de R$ 300 mil e com queixa de roubo, foi encontrado, estacionado na frente de uma loja de compra e venda de carros na movimentada avenida Rio das Pedras, na manhã desta terça-feira (29).

A operação aconteceu por volta das 10h, depois de uma denúncia anônima que colocou a polícia no rastro do carrão. Assim que os PMs chegaram, o Camaro estava ali, brilhando no sol, como se nada tivesse acontecido. Bastou uma rápida checagem no sistema da Polícia Militar para os policiais checarem que o carro era roubado.