Campanha do Agasalho termina nesta quinta-feira (31)

A Campanha do Agasalho 2025, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba em parceria com a EPTV Campinas, será encerrada nesta quinta-feira, 31/07. A ação, iniciada em abril, tem como objetivo arrecadar peças de inverno em bom estado, que serão destinadas a adultos e crianças em situação de vulnerabilidade social.

Até o fim do prazo, a população pode contribuir com a doação de roupas, cobertores, mantas, luvas, toucas, meias, cachecóis e calçados. Todo o material arrecadado será organizado e repassado a entidades assistenciais do município. A presidente do Fundo Social, Valkíria Callovi, destacou a importância da união entre população e empresas na mobilização solidária. “Recebemos o apoio fundamental de diversas empresas, que promoveram campanhas internas e engajaram seus colaboradores, e também da população, que sempre participa com doações generosas. Essa corrente do bem faz a diferença na vida de muitas famílias”, afirmou.