Brasil entra no top 20 de países com menos crianças vacinadas

O dado alarmante se refere às crianças que não receberam a primeira dose da vacina tríplice bacteriana (DTP), que oferece proteção contra difteria, tétano e coqueluche. Em 2024, o Brasil registrou 229 mil crianças "zero dose", o que corresponde a 16,8% do total de crianças não vacinadas nessa faixa etária na América Latina e no Caribe.

O Brasil retornou a uma posição preocupante no cenário global de vacinação infantil, integrando agora a lista dos 20 países com o maior número de crianças sem vacinação, conforme levantamento divulgado na última segunda-feira (14) pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações Unidas sobre a Infância (Unicef).

Com esse número, o Brasil ocupa a 17ª posição no ranking mundial, em uma situação mais crítica que nações como Mianmar, Costa do Marfim e Camarões. Na América Latina, apenas o México apresenta um cenário pior, com 341 mil crianças na mesma condição. Globalmente, mais da metade das crianças não vacinadas se concentra em nove países: Nigéria, Índia, Sudão, República Democrática do Congo, Etiópia, Indonésia, Iêmen, Afeganistão e Angola.

Causas da baixa cobertura

Apesar do aumento no número de crianças "zero dose", a cobertura geral da primeira dose da DTP no Brasil mostra sinais de recuperação. Entre 2000 e 2012, o país alcançou taxas próximas de 99%. No entanto, a partir de 2019, a cobertura despencou para 70%. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, atingiu o ponto mais baixo, com 68%, mas subiu novamente para 91% em 2024.

Segundo Unicef e OMS, as principais razões para a persistência de tantas crianças sem vacinação incluem: dificuldade de acesso aos serviços de saúde, interrupções no fornecimento de vacinas, conflitos, instabilidade e a disseminação de desinformação sobre a importância da imunização. O relatório também aponta que cortes severos na ajuda internacional estão ampliando as lacunas na cobertura vacinal, colocando milhões de crianças em risco.

Cenário global de vacinação em decadência