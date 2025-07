Piracicaba celebra 35 anos do ECA com debate sobre proteção

Piracicaba celebrou nesta terça-feira, 29 de julho, os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com um seminário que reuniu órgãos públicos, conselhos e a sociedade civil para debater avanços e desafios na proteção de crianças e adolescentes. O evento, promovido pelo Conselho Tutelar e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), contou com o apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social e Família.

VEJA MAIS:



O encontro, realizado no auditório do Instituto Pecege, teve como objetivo fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos e a articulação entre as políticas públicas. A programação incluiu palestras e mesas temáticas que abordaram a importância do ECA como um marco legal para a proteção integral e a necessidade de união entre os diversos setores para consolidar as conquistas.