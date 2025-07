Piracicaba: Secretário da Saúde confirma ampliação de atendimento

O projeto busca reorganizar as unidades de saúde e direcionar investimentos de acordo com as necessidades e demandas específicas de cada região. O objetivo é a otimização dos serviços, garantindo que os recursos sejam aplicados onde são mais necessários.

Piracicaba recebeu nesta terça-feira (29), a 3ª Oficina de Regionalização da Saúde, na Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP). O evento contou com a presença do Secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

Em entrevista coletiva, Eleuses Paiva, comentou sobre os planos para a região de Piracicaba. “No ano que vem nós vamos ter um chamamento público, um novo perfil assistencial, que vai favorecer cada vez mais a gente está ampliando o atendimento aqui em Piracicaba. (...) O que nós estamos fazendo é um estudo do perfil assistencial, que vai ser mudado o perfil assistencial, aumentando novas áreas de atendimento. A partir do momento que você aumenta novas áreas de atendimento, também a gente consegue refazer a estrutura também do hospital.”

“Nós estamos, primeiro, readequando a nossa rede para estar preparado com a ampliação, parte de terapia intensiva, ampliando cada vez, não só o número de leitos, mas tentando otimizar aquilo que a gente tem.”, explicou o Secretário.

O Prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta também esteve presente, juntamente com Dr. Sérgio Pacheco e exaltou a presença do Secretário na cidade. “A importância de o secretário estar aqui já nos referência como a cidade metropolitana da região metropolitana de Piracicaba e é importante o secretário estar trazendo esse suporte do Governo do Estado, do Governador Tarcísio para a gente.”, disse.