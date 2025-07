Piracicaba recebe R$5,2 milhões para construção de nova UBS

O município de Piracicaba será contemplado com um investimento de R$ 6.968.500,00 do Novo PAC 2025, programa do Governo Federal que visa preencher lacunas na assistência à saúde. Os recursos foram viabilizados a pedido do prefeito Helinho Zanatta e com o apoio do deputado federal e vice-líder do governo, Jonas Donizette.

VEJA MAIS:



A maior parte do investimento, R$ 5.214.000,00, será destinada à construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na região do bairro Pompeia. A expectativa é que a nova unidade amplie significativamente o acesso da população a consultas médicas, exames e outros procedimentos essenciais.