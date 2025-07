Após 29 anos sem partos, bebê nasce em cidade da região

Um grito de vida rompeu 29 anos de silêncio. Às 12h50 do último sábado (26), a pequena Antonella veio ao mundo dentro do Pronto-Socorro Municipal de Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba, a menor cidade do estado de São Paulo em extensão territorial e a segunda menor do país.

O nascimento, inédito desde 1996, se tornou um marco simbólico para a população e aconteceu apenas um dia após o município celebrar seu 85º aniversário.