Apagão atinge Shopping Piracicaba e causa transtornos

Dentro do shopping, apenas as luzes de emergência ficaram acesas. Lojas e a praça de alimentação permaneceram completamente às escuras durante cerca de uma hora. As sessões de cinema foram interrompidas, e os clientes enfrentaram longas filas para solicitar reembolso. Segundo relatos, os funcionários do cinema e de outras áreas pareciam desorientados, sem conseguir informar adequadamente o público.

Na tarde de ontem (29/07), o Shopping Piracicaba enfrentou uma queda inesperada de energia elétrica que causou diversos transtornos. O apagão também afetou o entorno do centro de compras, com o desligamento de semáforos nas avenidas Limeira e Dona Francisca.

Algumas lojas chegaram a operar com as portas semiabertas, dependendo da iluminação de emergência. As escadas rolantes foram paralisadas e os totens de pagamento do estacionamento, embora afetados, continuaram funcionando. Parte dos clientes demonstrou preocupação com a ausência de um sistema de gerador eficiente, considerando o porte do shopping.

A energia foi restabelecida cerca de uma hora após o início da falha, por volta das 16h, e o funcionamento do local voltou ao normal.

O Jornal de Piracicaba entrou em contato com a administração do Shopping Piracicaba e com a Prefeitura para apurar as causas da interrupção, mas até o momento não obteve respostas.