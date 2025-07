Prefeitura reinaugura Casa de Passagem com estrutura ampliada

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social e Família, reinaugurou na manhã de hoje, sexta-feira, 04/07, a Casa de Passagem, serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua e migrantes. Agora em novo endereço – rua Santa Helena, 546, no bairro Pauliceia – o equipamento já está em funcionamento desde o mês passado.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença do prefeito Helinho Zanatta, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Valkiria Callovi, da secretária da pasta, Fernanda Varandas, do vice-prefeito e secretário de Saúde, Sérgio Pacheco Jr., do vereador Josef Borges, do reverendo Sérgio Paulo Martins Nascimento, presidente da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba da coordenadora do serviço, Ane Navas, além de outras autoridades e representantes da sociedade civil.

Durante a cerimônia, o prefeito Helinho Zanatta destacou que o enfrentamento à situação de rua exige um esforço coletivo, com a atuação articulada entre as secretarias municipais e o apoio da sociedade civil. “O acolhimento deve ir além da oferta de abrigo, promovendo caminhos para a autonomia e a reconstrução da dignidade das pessoas atendidas. Superar a situação de rua não é um processo simples nem rápido. É preciso garantir apoio técnico, sensibilidade e uma rede comprometida com o cuidado. Por isso, acreditamos em um trabalho feito de forma integrada, com equipes alinhadas e engajadas nesse propósito”, declarou.