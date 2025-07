Defesa Civil faz alerta para queda acentuada de temperatura

Para mitigar os impactos da onda de frio, a Defesa Civil estadual montará um abrigo emergencial na estação Pedro II do Metrô, na capital, que funcionará das 19h às 8h entre os dias 29 de julho e 1º de agosto.

As menores temperaturas previstas, segundo a Defesa Civil, são de 2 °C na Serra da Mantiqueira, com condição para formação de geada. No Vale do Ribeira e na região de Itapeva, os termômetros devem marcar 4 °C, também com possibilidade de geada. Em cidades como São José dos Campos e outras do Vale do Paraíba, a previsão é de 6 °C.

Já em Piracicaba, Campinas, Sorocaba, Região Metropolitana de São Paulo, Bauru, Araraquara, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Presidente Prudente e Marília, as mínimas devem ficar em torno de 7 °C. Em São José do Rio Preto e Araçatuba, a previsão é de 8 °C.