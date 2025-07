Idoso é atropelado e socorrido com sangramento em Piracicaba

Morador da própria região, o idoso foi atingido em cheio por um carro que seguia pela via. O impacto foi forte o suficiente para derrubá-lo ao chão, provocando ferimentos visíveis e gerando apreensão entre testemunhas que presenciaram o ocorrido.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima consciente e orientada para a Unidade de Pronto Atendimento do Vila Sônia (UPA).

O motorista do veículo permaneceu no local, prestou assistência à polícia e colaborou com as informações necessárias para o registro da ocorrência.