Novo decreto regulamenta instalação e uso de parklets na cidade

De acordo com o decreto, os parklets poderão ser instalados por iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas, desde que sejam firmados Termos de Cooperação com o município. Os requerentes passam a ser os únicos responsáveis pela instalação, manutenção, conservação e eventual remoção da estrutura, sem qualquer ônus para a Prefeitura. Também responderão solidariamente por danos a terceiros ou ao patrimônio público.

A instalação de placas indicativas será permitida, desde que sigam padrões específicos. Cada parklet poderá conter uma placa de até 0,15 m² com dados sobre os cooperantes, incluindo nome (ou nome fantasia, no caso de empresas), produtos ou serviços prestados e endereço eletrônico. Em outra placa, com dimensões mínimas de 20 por 30 centímetros, deverá constar a mensagem: “Este é um espaço público acessível a todos. É vedada, em qualquer hipótese, sua utilização exclusiva, inclusive por seu mantenedor.”

Em caso de obras públicas ou intervenções no trânsito, os responsáveis pelo parklet serão obrigados a removê-lo em até 72 horas, sem direito à reinstalação, realocação ou indenização. A possibilidade de retorno da estrutura dependerá de avaliação técnica e do interesse público.

O decreto também prevê penalidades para o descumprimento do Termo de Cooperação. Caso as irregularidades não sejam corrigidas no prazo de dez dias úteis após notificação, a permissão de uso do logradouro será suspensa e poderá ser revogada. Se a estrutura for abandonada, considerada inadequada ou não for retirada após o término da cooperação, poderá ser incorporada ao mobiliário urbano do município e destinada a outro uso, a critério da Prefeitura.